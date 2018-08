Francesca Cipriani, dopo il seno aumenta il lato b: «Gara con Kim Kardashian»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ pronta a raggiungere la decima taglia del reggiseno, manon dimentica il. L’ex gieffina e isolana infatti starebbe ingrandendo il suo lato b perché entrata in competizione con la star dei social americanaAd aiutarla il chirurgo (anche lui ex naufrago): “Francesca Cipriani non solo vuole raggiungere la decima di reggiseno - fa sapere Ivan Damiano Rota per Dagospia - ma pensa anche al lato B che si sta ingrandendo a dismisura: artefice di questi cambiamenti è Giacomo Urtis con i suoi filler di acido ialuronico. Nello studio del chirurgo dei vip, tra le sue clienti anche alcune insospettabili top model, la Cipriani si é sottoposta ai trattamenti nella speranza di battere Kim Kardashian. Sicuramente non riuscirà a batterla per il numero di followers”.