Francesca Brambilla Madre Natura senza veli su Instagram, la foto come mamma l'ha fatta scatena i followers

Francesca Brambilla si mostra sexy su Instagram senza veli. La ex Madre Natura ha postato una foto su Instagram in cui gioca con il suo cagnolino completamente nuda, vestita solo di un mini perizoma parzialmente immersa in un corso d'acqua.

Francesca Brambilla ha lavorato in diverse occasioni sul piccolo schermo, vestendo i panni della "Bona Sorte" nel fortunato programma di Canale 5, Avanti un altro, oltre ad essere stata Madre Natura in Ciao Darwin. Ha avuto molti flirt noti con: Guè Pequeno, Stefano Laudoni e con l’attuale promesso sposo di Karina Cascella, Max Colombo. Giovanissima, nata a Bergamo nel 1992 ha da sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo nel quale non ha mai esitato a mostrare le sue grazie.

Francesca Brambilla ha partecipato, appena maggiorenne, a diversi concorsi di bellezza. Ha vinto il titolo di Miss Atalanta a Miss Padania e approda anche a Miss Italia, senza però vincere. Successivamente ha vestito i panni, per tre volte, della coniglietta di Playboy.

