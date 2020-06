Francesca Brambilla e l'amica dalle trasparenze hot in metro: ecco di chi si tratta

Una foto che non è sfuggita ai tanti follower di Francesca Brambilla, quella che immortala una ragazza bionda che, senza reggiseno e con una magliettina decisamente trasparente, mette di fatto in mostra il seno mentre attende la metro su una banchina. Ecco di chi si tratta.

L'attrice e modella italiana, su Instagram, ha pubblicato la foto di una ragazza bionda che gioca a dar scandalo con delle trasparenze decisamente hot. Come ha rivelato Francesca Brambilla, si tratta di un'amica, Mathilde Tantot, modella francese con origini iraniane da parte di madre che sui social ogni giorno mette in mostra tutte le proprie qualità, lasciando poco spazio all'immaginazione.

In tempi di pandemia, ci sarebbe da scandalizzarsi più per l'assenza di mascherina che per quella del reggiseno. La foto pubblicata da Francesca Brambilla, però, fa parte di un più ampio post, pubblicato da Mathilde Tantot nello scorso febbraio: l'emergenza in tutta Europa sarebbe arrivata solo qualche giorno più tardi.

