Francesca Barra torna su Instagram: «Ecco perché ho chiamato mia figlia Atena»

Le neomamma Francesca Barra torna sui social e, dopo aver annunciato ieri l’arrivo in famiglia della sua prima figlia, nata dalla relazione col marito Claudio Santamaria, spiega il motivo per cui ha scelto per la piccola un nome particolare, Atena.

Francesca Barra e Claudio Santamaria (Instagram)

Francesca Barra mamma: «Ecco perchè ho chiamato mia figlia Atena»

Francesca Barra ieri sul social, assieme al marito Claudio Santamaria, ha dato il lieto annuncio della nascita della sua prima figlia, Atena. Oggi la Barra è tornata su Instagram per spiegare il motivo per cui la coppia scelto un nome così particolare per la primogenita: «Ecco il perché del nome – ha scritto nelle stories del suo account - Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele».

Francesca ha poi dato qualche particolare anche sulla nascita della piccola, per cui è felicissima nonostante aver affrontato 12 ore di contrazioni e poi il parto cesareo: «Per ora – ha spiegato – fanno ancora effetto gli antidolorifici, quindi approfitto per ringraziarvi tutti dell’immenso e sincero affetto che ci state dimostrando!».

