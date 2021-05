All'ottavo mese di gravidanza ma la compagna di Enrico Brignano torna in televisione: ecco quale programma condurrà

E chi l'ha detto che se aspetti un bambino non si può lavorare? Detto fatto, ecco l'esempio con Flora Canto che torna a condurre in televisione all’ottavo mese di gravidanza. Il pancione è inevitabilmente sempre più grande, ma la bella 38enne non si ferma e infatti sarà al timone di “Fatto da Mamma” in onda ogni sabato alle 12.10 circa su Rai Due. La compagna di Enrico Brignano, che il prossimo luglio darà alla luce Niccolò, il secondogenito della coppia dopo Martina, 4 anni, è entusiasta e appare raggiante mentre registra una puntata dello show su lago di Bracciano.

La Canto incinta è un vero e proprio vulcano di idee. «Quando aspettavo Martina scelsi di staccare, smisi di lavorare; invece questa volta ho preferito non farlo: mi era pesato troppo», ha raccontato. E così è stato. Con il pancino un po’ più piccolo è stata accanto al comico 55enne in “Un’ora sola ti vorrei”, sempre su Rai Due, ora si regala un programma tutto suo.

