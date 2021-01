Can Yaman e Diletta Leotta, la storia va avanti: su Instagram le dediche romantiche a Napoli

Can Yaman e Diletta Leotta si starebbero davvero frequentando. Nelle ultime stories di Instagram spuntano delle dediche romantiche. Dopo i vari rumors, manca ancora una dichiarazione ufficiale di entrambi, ma l'attore turco ha pubblicato il testo di una canzone che parla di "Una notte a Napoli". Diletta Leotta si trova proprio nel capoluogo campano, che ha raggiunto per lavoro.

APPROFONDIMENTI COPPIA FISSA? Diletta Leotta: «Io e Can Yaman siamo innamoratissimi»....

LEGGI ANCHE:

LE DEDICHE

La conduttrice sportiva, che ha seguito il match di campionato tra la squadra partenopea e la Fiorentina, aveva pubblicato lo stesso struggente brano poche ore prima. La storia, dunque, va a gonfie vele, nonostante qualche critica delle fan della star di "Day Dreamer - le ali del sogno". Alcune ammiratrici avrebbero manifestato la delusione per questa nascente relazione.

IL FLIRT

Can Yaman, che presto ricoprirà il ruolo di Sandokan nel remake, è molto amato in Italia. A Roma la sua presenza ha scatenato un assembramento che gli è costato una multa di 400 euro. Diletta Leotta ha avuto precedentemente una storia con Daniele Scardina, visto recentemente sul palco di Ballando con le Stelle, e ha ammesso di esserne stata innamorata. In molti pensavano che ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, ma il suo cuore potrebbe appartenere ormai al bel turco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA