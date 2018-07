Elisabetta Gregoraci rifiuta il GFVip per il no dell'ex, ma Flavio Briatore torna in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Sedice no al, il suo exè pronto a indossare di nuovo i panni del boss nel talent “The Apprentice”.Sul rifiuto della Gregoraci ha influito l’ex marito, ma per lei sarebbe pronto un nuovo programma: Per Elisabetta Gregoraci - fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - è sfumata definitivamente l'ipotesi della sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip: l'ex marito Flavio Briatore ha espresso parere negativo secco. Per la showgirl si apriranno però le porte di Italia 1, dove condurrà un nuovo programma studiato apposta per lei. Dopo quasi dieci anni, quindi, la Gregoraci lascerà la Rai per passare sulle reti Mediaset"Torna in tv invece proprio Flavio Briatore con una nuova edizione di "The Apprentice": “In Rai invece sta per tornare Flavio Briatore che, in questi giorni, insieme con il suo agente Lucio Presta, sta trattando per riportare in tv The Apprentice, lo show che regala un posto di lavoro a giovani ragazzi meritevoli in una delle strutture del boss Briatore. Il talent per imprenditori era già andato in onda per due stagioni su SkyUno, mentre negli Stati Uniti era stato portato al successo da Donald Trump".