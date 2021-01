Flavio Briatore e Nathan Falco, “fuga” di Capodanno col figlio a Dubai: Elisabetta Gregoraci non c'è

Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, senza mamma Elisabetta Gregoraci, hanno trascorso un capodanno speciale nel deserto a Dubai. L'imprenditore italiano ha postato sui social una serie di foto dove si ritrae sempre assieme al figlio Nathan, ma grande assente è l'ex moglie, rimasta a Roma e impegnata con il Grande Fratello Vip.

APPROFONDIMENTI CHE SONNO Paolo Bonolis dorme la notte di Capodanno, la moglie Sonia Bruganelli...

Briatore è a Dubai anche per affari, visto che da poco ha aperto un nuovo Billionaire proprio negli Emirati Arabi. E nei giorni scorsi era stato pure al centro di una polemica su mancati distanziamenti e assembramenti nel suo locale. «Primo giorno del nuovo anno. Che il 2021 possa essere un anno migliore e piu’ sereno per tutti», ha scritto su Instagram Briatore. «Falco indossa lo stile di hamdanya». Centinaia i commenti e gli auguri dei fan sui a papà Flavio che al giovane Nathan Falco, qualcuno invidioso per la location cinque stelle lusso in cui hanno trascorso l'ultimo giorno dell'anno. I due hanno sempre addosso la mascherina di colore nero e hanno raggiunto Dubai con un jet privato, postando la foto della partenza. In precedenza Briatore e Nathan avevano trascorso il Natale assieme ad Elisabetta Gregoraci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA