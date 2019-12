Flavio Briatore, Natale con l'ex Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco a Dubai

Ultimo aggiornamento: 18:05

Il Natale ha riavvicinato Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due, che hanno divorziato qualche tempo fa, hanno riunito la famiglia e sono volati alla volta di Dubai, come altri colleghi del mondo dello spettacolo, assieme a Nathan Falco per trascorre le feste sotto al sole.Flavio, che secondo gli esperti di gossip è tornato single dopo la fine della sua relazione con la giovane Benedetta Bosi, sembra lasciata con un freddo sms, ha postato uno scatto che lo vede assieme alla ex Elisabetta e al sorridente figlio Nathan: “Buon Natale da me – ha scritto l’imprenditore nella didascalia - Eli e Nathan Falco @elisabettagregoracireal 😘😘😘😘😘 #billionairedubai🇦🇪 #dubai”, commentato anche dalla ex, la modella Heidi Klum, con un cuoricino.Il viaggio di Flavio e Nathan è proseguito poi per Nairobi. Mentre Briatore risulta single, Elisabetta sembra continuare la sua relazione con l'imprenditore Francesco Bettuzzi.