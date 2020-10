Elisabetta Gregoraci, Arianna David rivela: «Flavio Briatore la ama ancora»

Arianna David torna sul caso Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Per Arianna David, ex Miss Italia ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi, Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip avrebbe fatto male a parlare del suo passato con Flavio Briatore, che tra l’altro sarebbe ancora innamorato dell'ex moglie.

Arianna David, grande amica dell'ex coppia, non si aspettava la lite mediatica fra i due: “Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su Elisabetta – ha spiegata in un’intervista a “Nuovo” - L’unica spiegazione che mi do è che lui la ami ancora e non accetti la scelta di andare al GFVip”.

A sbagliare sarebbe stata Elisabetta, che per prima ha fatto riferimento nei suoi discorsi al trascorso con Briatore: “Penso che Eli abbia sbagliato a parlare di lui. Se avesse mantenuto il profilo basso, non sarebbe mai stata attaccata. In più, ha dichiarato con leggerezza di aver condotto una vita di sacrifici: per questa frase le sono piovuti addosso un sacco di commenti negativi. Mi dispiace perché io le voglio bene e so che ne ha passate tante. Provo a difenderla ma non so più come fare: le vicende che stanno venendo fuori ormai sono sulla bocca di tutti”.

Elisabetta si è lamentata dell’assenza del marito alla morte della madre: “Flavio gestisce locali, avrà avuto un appuntamento di lavoro importante e lei lo avrà percepito come abbandono. Se Elisabetta avesse voluto accanto a sé una persona più semplice, avrebbe dovuto sposare un altro tipo di uomo. Adeso non si può certo lamentare di questo”.

