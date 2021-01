Filippo Nardi chiede scusa per le offese alla Ruta: «Ma la mia era goliardia». Barbara D'Urso lo difende

Filippo Nardi e le sue offese a Maria Teresa Ruta. L'ormai ex inquilino del GfVip a Domenica Live, commenta il comportamento tenuto nella casa, in particolare le battute contro Maria Teresa Ruta, che hanno determinato la sua squalifica: «Mi scuso di nuovo per il mio senso dell’umorismo, per la mia volgarità, anche se credo sia soggettiva, però vorrei dire che non ho mai detto nulla per ferire o per offendere».

In studio, Patrizia Groppelli, Giovanni Ciacci e Roberto Alessi. Tra gli opinionisti, pure Guenda Goria: «Io ho sofferto, da figlia, per cose che hai detto su mia mamma. Da donna, mi sono arrabbiata, non voglio sentire più questo tipo di linguaggio, su pratiche sessuali, legato alle donne». «Io sono d’accordo sul fatto di aver portato la goliardia, un linguaggio da caserma, estremo, di essere stato volgare - afferma Nardi - ma misogino, violento, sessista no! Io non ho nulla contro Maria Teresa Ruta».

«Nessuno si è scandalizzato intorno a lui nella Casa», sottolinea, adirata, Guenda Goria. Filippo Nardi si appella proprio a quello, sottolineando che era il clima nella casa ad essere così e proprio per quello di non aver capito di essere andato oltre.

«Mi sono reso conto, ho chiesto scusa subito a tutti. Questa è la prima volta che parlo pubblicamente di questa cosa. Ho chiamato anche mio figlio per chiedergli scusa, lui, prima che entrassi nella Casa, mi aveva detto di stare attento al mio senso dell’umorismo. Mi dispiace che il mo nome sia stato associato a “violenza” e “sessismo”. Secondo me, sono state dette cose ben peggiori», ribadisce Filippo Nardi.

Il salotto lo “attacca” ma, di fatto, in modo bonario. Tutti gli ospiti sono pronti a confermare che Filippo, nella realtà, non è così, ma è un gentiluomo. Anche Barbara D’Urso lo dice. Mostra però poi dopo il suo sfogo al Grande Fratello, anni fa.

«La lezione è evidentemente che non devo fare i reality», commenta Nardi, scherzando. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, afferma addirittura, rivolgendosi a Guenda Goria: «Tua madre che si lamenta a posteriori, glielo poteva dire in faccia…».

L’ultima parola è di Filippo Nardi: «Chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi. Penso che la dignità non abbia sesso. Userò questa esperienza come una grande lezione».

