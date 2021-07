Filippo Magnini e Giorgia Palmas in vacanza in Sardegna: è la prima volta della figlia Mia al mare

Tempo di vacanze e così Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono volati in Sardegna, l’isola dov’è nata la bella ex velina. E’ la prima volta della figlia Mia al mare. La coppia in spiaggia prende la tintarella. Il campione di nuoto pesarese 39enne si prende cura della piccolina nata lo scorso 25 settembre a Milano: è un papà dolcissimo.

LEGGI ANCHE:

Stefania Orlando a 54 anni diventa mamma: «Abbiamo avviato le pratiche per l'affido»

La Palmas stesa sul lettino si abbronza e sfoggia un fisico perfetto. Con la mora 39enne e lo sportivo, che lo scorso 12 maggio hanno detto di sì in Comune nel capoluogo lombardo dove vivono c’è anche Sofia, la primogenita di 12 anni che la sarda ha avuto dall’ex Davide Bombardini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA