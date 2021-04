William e Harry, ecco perché la Regina non li vuole vicini al funerale

William e Harry non staranno vicini durante il trasporto del feretro del principe Filippo in programma domani a Londra. L'attenzione dei media, più che sulle esequie in sé, sarà tutta sui due fratelli che la scomparsa a 99 anni del loro amato nonno ha costretto a rincontrarsi per la prima volta da quando il secondogenito della famiglia reale è scappato in California con Meghan Markle. A complicare oltremodo le cose, poi, c'è stata l'intervista a Oprah Winfrey con relative accuse di razzismo. A quanto pare, però chi pensava di assistere alla riconciliazione proprio in occasione dei funerali rimarrà deluso.

A decidere che William e Harry parteciperanno separati alla processione funebre è stata la Regina Elisabetta. A dividerli nel tragitto verso la Saint George's Chapel, dove saranno officiati i funerali, ci sarà infatti il cugino Peter Phillips che si posizionerà proprio in mezzo ai due figli di Lady Diana. La Regina ha curato ogni dettaglio cercando di rispettare il più possibile le volontà del defunto marito, compatibilmente con le restrizioni legate alla pandemia. La prima preoccupazione di Elisabetta è stata quella di assicurarsi che non ci sia nulla a distogliere l'attenzione dall'unica cosa che dovrebbe davvero contare domani, ovvero omaggiare Filippo con l'ultimo saluto. Da qua, sostengono alcuni media britannici, là decisione di tenere William e Harry separati. Non sono loro i protagonisti e non devono diventarlo.

Un'impresa ardua, tanto più che i due non si sono ancora incontrati e ai funerali si vedranno per la prima volta dalla cosiddetta Megxit. Secondo il Telegraph, tuttavia, i fratelli si sarebbero parlati al telefono, dopo l'arrivo di Harry a Heathrow la scorsa domenica. Fonti vicine ad entrambi riferiscono che i due fratelli metteranno da parte i dissapori in occasione della cerimonia di domani nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor per i funerali di Filippo. «Sanno che sabato non sarà una cosa incentrata su di loro, ma sarà un'occasione per onorare la memoria del nonno e sostenere la loro nonna, la regina». Un'altra fonte assicura che «tutta l'attenzione sarà concentrata sulla regina. Nessuna eccezione. Una famiglia unita». In questo contesto, scrive il Telegraph, sarà Kate, la moglie di William, a giocare un ruolo da paciere tra i due fratelli. La 39enne Kate, che una volta Harry definì «la sorella maggiore che non ho mai avuto», avrebbe confidato di «sperare in una riconciliazione» tra il marito e il cognato, nonostante Meghan non abbia risparmiato critiche anche nei suoi confronti, contribuendo ad allontanare i due fratelli.

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA