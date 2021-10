La fidanzata di Jeremias Rodriguez ricoverata in ospedale con seri problemi al cranio: ecco cosa le è successo

In tanti a chiedersi cosa sia effettivamente successo. La fidanzata di Jeremias Rodriguez è da giorni ricoverata in ospedale, si è letteralmente rotta il cranio. Nelle sue Instagram Stories Deborah Togni rivela cosa le è successo.

L’hostess 25enne spiega: “Domenica sono svenuta in aeroporto, svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso Occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti sul mento”. Poi ironizza citando la serie tv Netflix più famosa del momento: “Scene da Squid Game, insomma…”.

