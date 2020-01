Festino hot del Manchester City con 15 modelle e influencer italiane dopo il 6-1 all'Aston Villa

Un festino hot per festeggiare il clamoroso 6-1 rifilato in trasferta all'Aston Villa. I giocatori del Manchester City, grazie a due noti pr italiani, si sarebbero dati alla pazza gioia con 15 tra modelle e influencer arrivate direttamente da Milano.

A sganciare la 'bomba' è Dagospia: secondo il noto portale, infatti, 15 ragazze italiane, alcune anche piuttosto note sui social, avrebbero preso un aereo fino a Manchester, per alloggiare in un lussuoso resort fuori città. Qui, tra massaggi e spa, le ragazze si sarebbero rilassate e preparate alla serata in cui hanno incontrato alcuni degli uomini di Pep Guardiola. Il grande successo di Birmingham, con il record di Sergio Aguero (12 triplette in Premier League e sorpasso a Thierry Henry come miglior marcatore straniero del campionato inglese), meritavano d'altronde di essere festeggiati e i calciatori dei 'Citizens' hanno deciso di sfruttare al meglio il giorno libero successivo alla partita.

Non è chiaro dove sia avvenuto l'incontro, ma Dagospia sostiene che, ad un certo punto, le ragazze siano state imbarcate su un pullman che le ha portate direttamente al luogo fissato per l'appuntamento. La Premier League è ormai andata ed il Liverpool è inavvicinabile, ma il Manchester City, dopo aver superato in classifica il Leicester, in campionato dovrà difendere il secondo posto. Chissà come reagirà Guardiola: il tecnico spagnolo ha sempre vietato ai suoi calciatori di fare sesso dopo la mezzanotte, ma potrebbe non battere ciglio dal momento che si trattava del giorno di riposo.

