Festa del peperoncino con Matilde Brandi e la sexy star del burlesque Veruska Puff

Torna la festa del piccante rosso a Tortoreto, sabato prossimo, 5 novembre. Dopo gli anni di pausa forzata a causa della pandemia, gli organizzatori, con in testa Guido Rosati di Corropoli e Remo Saccomandi di Alba Adriatica, accomunati dalla passione per un prodotto dalle tante virtù, hanno deciso di riproporre il Galà del peperoncino, in una location di prim'ordine come quella dell'Hotel Villa Elena, non nuova ad ospitare la manifestazione che ha già raccolto numerose adesioni e che è giunta alla diciottesima edizione.

Molti gli ospiti che intratterranno i presenti tra una portata e l'altra tutte a base del peperoncino piccante, dagli antipasti al dolce: Saliranno sul palco tanti volti noti nel campo dello spettacolo: la cantante-ballerina e schow-girl, Matilde Brandi; la cantante Bianca Atzei; il comico Stefano Corti e altri personaggi che daranno vita a numeri sorprendenti, come è stato in ogni edizione della manifestazione del piccante rosso. E' il caso dell'annunciata esibizione dell'artista Veruska Puff, danzatrice del burlesque.



A presentare la serata, che inizierà alle ore 20,30, un vibratiano doc, il santegidiese Angelo Carestia, comico-cabarettista, che iniziò la carriera artistica come imitatore. La festa del peperoncino avrà come in ogni edizione fin qui svolta un angolo dedicato alla solidarietà. I fondi raccolti in beneficienza saranno destinati ad opere ed istituzioni caritatevoli. Il ricordo di questa serata andrà ad uno degli animatori del Gala', don Enzo Chiarini, protagonista di edizioni speciali incentrate pure sulla solidarietà. Missionario nel Burundi, dove nel 2019 perse la vita per un infarto, il teramano don Enzo, una vita dedicata agli ultimi, ai diseredati, portò anche delle ragazze del Burundi beneficiate dalla solidarietà di tante persone generose in una edizione del Galà del peperoncino, a Villa Rosa di Martinsicuro. Ad accompagnarlo il compianto giornalista del Messaggero Claudio Fazzi, anche lui amico del piccante rosso, sempre pronto a dare una mano ai bisognosi.