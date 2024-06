Nervi tesi fra Chiara Ferragni, gli altri soci e Fabio Maria Damato, ex direttore generale di Tbs Crew e Fenice, che ha lasciato l’incarico ieri, con una nota in cui se ne dà conto. Motivazione: «il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale», che ha irritato il super manager.

Su Instagram la replica: «Non sono mai intervenuto prima, ma oggi è opportuno anche rettificare come la mia uscita sia stata una scelta autonoma e volontaria, e non, come diffuso dall'azienda, che il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale».

PULIZIA DEI CONTI

Tensione nella galassia Ferragni, evidenziata da un fatto conclamato: Alchimia, primo socio con il 40%, ha inviato in Fenice srl, la società-chiave della catena societaria dell’imprenditrice digitale milanese, Lorenzo Castelli, un top manager molto capace, co-fondatore di Alchimia stessa con deleghe in amministrazione e controllo. L’arrivo di Castelli con pieni poteri, potrebbe aver contribuito al passo indietro di Damato che è indagato, assieme alla Ferragni, per il caso Balocco ed inevitabile la sua uscita visto che non può più interloquire con l’Autorità giudiziaria. Del resto sarebbe stato Barletta a rompere gli indugi per fare chiarezza al più presto. Sembra che l’imprenditore, investitore e filantropo che negli ultimi 10 anni ha lanciato con successo diverse società, nella tecnologia, moda dell’hospitality, avrebbe preferito che Damato lasciasse la società già a dicembre, quando è scoppiato il caso Balocco con l’accusa di pubblicità ingannevole: era stato Damato a gestire tutti i contratti della Ferragni, pertanto sarebbe stato opportuno che avesse tratto le conseguenze molto prima. Naturalmente Fenice ridimensiona il clima teso.

Il dopo Balocco-gate non si placa, anzi scuote ancora di più l’ambiente Ferragni, dove prima che scoppiassero le grane, viveva sulla spinta dell’entusiasmo e dei soldi che l’imprenditrice digitale guadagnava sfruttando la sua immagine e il suo brand. Fenice nel 2022 ha sviluppato un giro d’affari di 15,6 milioni e 3,4 milioni di profitti. Il marasma attuale fotografa una realtà che non aveva una organizzazione solida neanche dal punto di vista della governance. E’ evidente che il “distacco” di Castelli è un “commissariamento” e dimostra che il primo socio ha deciso di fare l’azionista e riportare chiarezza. In Fenice la Ferragni da alcune settimane ha ingaggiato Alessandro Marina, dandogli poteri di sviluppare la parte commerciale.

A settembre 2018 da Fenice era uscito Riccardo Pozzoli, ex compagno di vita e socio in affari e il suo 27,5% è passato a Pasquale Morgese, industriale pugliese, aggirando il diritto di prelazione previsto dal codice civile. E Morgese che è licenziatario di Chiara Ferragni Shoes, non sarebbe in buoni rapporti con Barletta e avrebbe una posizione ugualmente critica sulla vicenda.

IL RETROSCENA

Ma la mancanza di ordine e rigidità formale è evidenziato anche dalle regole di funzionamento del cda di Fenice dove il presidente Barletta e l’ad Ferragni hanno poteri differenziati con firme singole, tranne per la Ferragni, alcune deleghe gestionali chiavi, che deve condividere con il presidente. Sisterhood, cassaforte di Chiara, in Fenice ha il 32,5%, Morgese il 27%.

In Sisterhood la Ferragni ha fatto una procura notarile a favore di Marina Di Guardo, sua mamma: le ha attribuito pieni poteri ma riguardano solo la società-cassaforte e basta, nessuna implicazione su Fenice, dove adesso Alchimia sembra voglia prendere in mano le redini. C’è da approvare il bilancio 2023 che fino a prima del Balocco-gate era in utile, ma adesso andranno fatti accantonamenti cui sta lavorando Castelli che potrebbero far chiudere in rosso i conti. E da allora si ripartirà per l’aumento di capitale che, essendo sfumata la trattativa con AVM Gestioni, sarà riservato ai soli azionisti: bisognerà vedere quali condizioni vorranno porre Barletta e Morgese alla Ferragni. Comunque, fatta la pulizia dei conti, Castelli dovrà definire la nuova strategia per il rilancio del brand all’estero.

