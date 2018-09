Ferragni-Fedez: oggi alle 18 tutti connessi al matrimonio più social

di Ida Di Grazia

Inviti in formato 3d, volo privato, bambole formato gigante e tantissimi gadget. Del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez che si terrà oggi, in Sicilia , ormai sappiamo quasi tutto. Grazie alle condivisioni sui social da parte dei protagonisti anche noi "comuni mortali" ci sentiamo partecipi all'evento dell'anno. Quello che ancora era rimasto avvolto nel misterò era l'orario e che ora però possiamo svelarvi.circa i Ferragnez diventeranno marito e moglie, a celebrare le nozze con rito civile sindaco Corrado Bonfanti che regalerà loro una pubblicazione rara sul Barocco di Noto.Definite da tutti le "nozze social" per eccellenza - l'hashtag ufficiale è- I due sposi possono vantare un totale di 19 milioni di follower, hanno deciso di non impedire a nessuno di condividere sulle proprie pagine le immagini del matrimonio. «Vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono», hanno fatto sapere. In realtà non tutti potranno postare tutto. Il clan Ferragnez, sta vivendo in questi giorni in un vero e proprio fortino blindato versione extra lusso e a tutta la servitù della struttura - come riporta Oggi - è stato espressamente vietato l'uso dei cellulari per evitare fughe di notizie e soprattutto affinchè il dietro le quinte rimanga privato. Il settimanale, però è riuscito a dare una sbirciata ai preparativi ed ha svelato che da giorni i giardinieri e tutto lo staff è alle prese per sistemare e rendere unico il Royal Wedding italiano che si svolgerà con rito civile presso launa masseria ottocentesca che verrà trasformata in un evento stileA guidare la macchina organizzativa, wedding planner, e ovviamente influencer con oltre 200 mila follower.La serata, sarà una celebrazione della Sicilia, un omaggio alle origini della mamma di Chiara, la scrittricePer quanto riguarda la lista nozze, gli sposi hanno chiesto agli invitati di fare una donazione che poi devolveranno ad alcuni follower bisognosi, l'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere il 50 mila euro, ma per tre settimane la raccolta fondi si è fermata a 3 mila euro. Attualmente dovrebbe aver superato i 10 mila e tra le donazioni c'è anche quella dei genitori di fedez che hanno devoluto 1000 euro. Ma siamo certi che ci sarà un incremento in queste ore prima del fatidico "si".