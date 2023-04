Chiara Ferragni e Fedez, voli su aerei di linea e viaggi in treno: la svolta ecologica dopo le critiche

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato una svolta alla loro vita. Per anni hanno abituato i loro fan a viaggi in auto di lusso e con jet privati, ma da qualche mese a questa parte i followers hanno notato che hanno cambiato regime. Sia nel viaggio a Dubai che negli ultimi giorni la coppia, con tanto di figli a seguito, si è spostata viaggiando con aerei di linea e treni.

La polemica

Ovviamente gli spostamenti avvengono tutti in primissima classe, ma la scelta di utilizzare mezzi comuni e a minor impatto ambientale sta piacendo molto ai fan. La coppia qualche tempo fa era stata travolta dalle polemiche, quando era uscita una ella classifica dei viaggiatori che producono più emissioni di CO2, e nella quale erano presenti. I due avevano perso consensi, dopo aver mostrato un uso, a volte improprio, di mezzi di trasporto privati come jet o elicotteri.

Nuovi mezzi

Molto sensibili ai temi social, probabilmente, hanno optato per una svolta green e da qualche tempo sono iniziati i voli e gli spostamenti con mezzi "da comuni mortali". L'ultimo in ordine cronologico un viaggio a Roma fatto dalla Ferry prima e da Fedez poi verso Roma, con tanto di inconveniente legato all'incidente avvenuto in Toscana. Prima ancora la coppia era volata a Dubai con i bambini e lo hanno fatto recandosi in aeroporto e viaggiando con gli Emirates.