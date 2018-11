Ferragni, l'albero di Natale è già pronto. Fedez la prende in giro: «Prima al mondo»

di Ilaria Del Prete

Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo ma se ci fosse un premio per la donna che prepara per prima l'albero di Natale sarebbe senz'altro la prima a riceverlo. Non ha alcun dubbio a riguardo Fedez, il marito di Chiara Ferragni, che non ha nascosto il suo stupore nel vedere l'abete spuntare nell'attico di Milano.Mentreè a Parigi, e più precisamente a Disneyland, per fare da madrina all'evento per i 90 anni di Topolino, Fedez è rimasto a casa con Leone e gli addobbi natalizi che hanno raggiunto casa Ferragnez con largo anticipo rispetto alla consuetudine: «Amore, potevi almeno aspettare dicembre», dice il rapper attraverso una storia su Instagram rivolta alla. Da notare come sia impossibile che Chiara abbia addobbato personalmente l'albero, considerato che si trova a centinaia di chilometri di distanza.La notizia del riconoscimento attribuito a Chiara Ferragni dal Financial Times, che l'ha sposizionata al settimo posto tra le donne più influenti al mondo in fatto di moda, prima di Rihanna e Ariana Grande, è arrivata mentre l'influencer è lontana dalla sua famiglia, ma Fedez non ha rinunciato a manifestarle il suo orgoglio attraverso diversi video su Instagram. Ma tra un complimento e l'altro, il marito non può far a meno di ricordarle che l'albero di Natale non è l'unico nuovo arrivato in casa: «Mi hai lasciato da solo con un albero di Natale a mia insaputa e...un banano. Ma dove lo hai trovato? Perché abbiamo un banano in casa?».