Ferragnez, notte di festa prima delle nozze: balli nudi, discorsi e lacrime

Tutto è ormai pronto per il matrimonio dell'anno:sono pronti per il sì e ieri sera hanno salutato tutti i loro ospiti con unaprima del grande evento. Le nozze si snodano in tre giorni di festeggiamenti iniziati proprio con l'accoglienza di ieri e proseguiranno fino a domenica.Se molti aspetti delle nozze sono stati svelati restano "nascosti" alcunii vip invitati al matrimonio. Ieri la coppia ha tenuto un piccolo ricevimento, un aperitivo di accoglienza per tutti gli invitati. Chiara e Fedez sono sembrati raggianti: lei in un abito Prada tutto di paillette sui toni del rosa e oro, lui in camicia con l'immancabile logo "Ferragnez". Un'accoglienza calorossissima è stata data da parte di Noto, la cittadina del ragusano proclamata patrimonio dell'Unesco. In moltissimi si sono accalcati davanti al luogo designato per il party ma gli invitati vip sono stati fatti entrare da un ingresso secondario per evitare che potesse crearsi troppa confusione e forse per non anticipare nulla delle instagram stories.Secondo le direttive della wedding planner Alessandra Grillo, si sono lasciati fotografare mano nella mano. Poi sono saliti a palazzo Nicolaci per un bacio dal balcone e il brindisi pubblico. La festa è iniziata così, la folla fuori, i vip dentro liberi di postare. Non tutti i vip sono andati al party di benvenuto e molti raggiungeranno la coppia stasera. Uno dei volti noti presenti alla festa è stata Bebe Vio, sorridente e con il bicchiere in mano accanto a Fedez che in una delle sue Instagram stories la prende in giro dicendo che è già ubriaca, insime anche a Giusy Ferreri che ha cantato durante il party. Attesi per oggi Bianca Balti, Paris Hiltone J-Ax, forse testimone, fino ai colleghi giudici della cattedra di XFactorManuel Agnelli e Mika.La festa è proseguita con una cena durante la quale Chiara e Federico hanno mostrato i loro bracciali con scritto Leone, il loro bambino e gli anelli, probabilmente le loro due fedi con i rispettivi nomi. Un tripudio di amore celebrato anche dai parenti e dagli amici che hanno fatto commuovere i futuri sposi con i loro discorsi, come mostra lo stesso rapper in una delle sue stories con gli occhi lucidi, le guance bagnate di lacrime insieme alla sua Chiara. Dopo la cena gli invitati si sono scatenati con la musica del dj Benny Benassi e la hit "Amore e capoeira" cantata direttamente da Giusy Ferreri.