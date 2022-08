Ferragnez, la piccola Vittoria e il video della pappa: il post è virale. E i followers commentano così

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è già una star dei social. E come potrebbe essere diversamente per i pargoli dei Ferragnez, che viaggiano a suon di milioni di followers e like ad ogni foto e video pubblicati. A poco più di un anno la piccola Vittoria Lucia è sempre più protagonsita dei video postati dai due genitori, Fedez e Chiara Ferragni che fanno a gara per girare filmati sempre divertenti e teneri. L'ultimo quello in cui la piccola su Instagram è alle prese con un piatto colmo di pappa sulle note di Pappa al pomodoro, hit di qualche decennio fa di Rita Pavone, che rendono il video esilarante.

Nel video accelerato volutamente per sottolineare l'effetto comico, la piccola mangia addirittura con due cucchiaini e con gran gusto la pappa che si trova nel piatto. E la colonna sonora è davvero perfetta a giudicare dall'enorme numero di visualizzazioni del filmato con Vittoria Lucia protagonista. Come sempre sono tanti anche i commenti dei followers che sottolineano la dolcezza della scena e della piccola.