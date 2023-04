Fernando Alonso e Taylor Swift, scoppia l'amore? L'occhiolino del pilota infiamma il gossip

Le ultime voci di gossip avvicinano il pilota Fernando Alonso alla super star della musica pop Taylor Swift. Il due volte campione del mondo di Formula 1 - da sempre molto schietto con giornalisti e paparazzi -, anche questa volta non ha atteso per rispondere ai rumor... i due sono davvero la nuova coppia del gossip internazionale?

Fernando Alonso e Taylor Swift: nuova coppia?

Dopo che nel fine settimana una voce nata sui social network ha diffuso a macchia d'olio il presunto flirt tra i due, ecco che sembra arrivare la preziosa conferma dal pilota della Aston Martin. L'annuncio della separazione definitiva dalla sua fidanzata Andrea Schlager, giornalista sportiva austriaca, Alonso l'ha fatto a inizio aprile e - nello stesso periodo - anche Taylor Swift e Joe Alwin si sono lasciati. Fidanzati (entrambi) da anni, ora sembra che i due non perdano tempo...

L'occhiolino infiamma il gossip

Le voci corrono veloci sul web, quasi quanto il pilota in pista e, ovviamente, anche i due protagonisti sono venuti a conoscenza dei rumor sul loro possibile flirt. Così Fernando Alonso non ha perso tempo e in un breve video su TikTok, proprio sulle note di una canzone di Taylor, lancia un occhiolino che manda in estasi i fan.

Nel video si vede Alonso che con il suo cellulare ascolta "Karma" di Taylor Swift e, in favore di camera, e molto compiaciuto, alza lo sguardo e fa partire un occhiolino rivolto ai tanti fan che lo seguono.

Già allo scoperto?

Naturalmente non è chiaro se il pilota stesse scherzando o meno. Al momento dal fronte di Taylor Swift tutto tace... che sia stata una trovata di Alonso per continuare a far parlare di sé dopo un ottimo avvio di stagione in Formula 1? O, realmente, tra i due c'è del tenero? I fan attendono con ansia gli sviluppi della vicenda che si preannuncia essere la nuova storia del 2023.