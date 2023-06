Fernando Alonso ha una nuova fiamma: chi è Melissa Jimenez, la giornalista che gli ha fatto perdere la testa

Fernando Alonso ha una nuova fiamma. Pare che la donna per la quale il pilota di Formula Uno abbia perso la testa sia Melissa Jimenez. Si tratta di un'inviata di Dazn Spagna che segue il mondiale di F1. La ex moglie del calciatore Marc Bartra, difensore dei turchi del Trabzonspor è una giornalista di 35 anni che pare condivida più della passione per la Formula Uno con Fernando Alonso.

Sempre più vicini

L'indiscrezione li vedrebbe spesso in compagnia l'uno dell'altro.

Durante il Gran Premio di Montecarlo, infatti, Alonso è stato anche visto mentre discuteva anche con la sua ex Andrea Schlager e pare che il problema fosse proprio la gelosia.

È però il settimanale ¡Hola!, in particolare, a pubblicare uno scatto che ritrae i due a Garraf, vicino a Barcellona. La foto datata aprile, risale alla comunicazione ufficiale della separazione da Andrea Schlager, dopo il Gran premio d'Australia.

Il settimanale di gossip spagnolo racconta di alcuni eventi in cui Melissa e Fernando si sarebbero incrociati lontano dal paddock e dei passaggi offerti dal pilota alla giornalista sul jet privato, come quando, due settimane fa, i due avrebbero raggiunto la Costa Azzurra per trascorrere un fine settimana.

Chi è Melissa Jimenez

Su Melissa Jimenez si sa che è nata in Belgio e che si è trasferita a Barcellona quando aveva 2 anni. Il padre, Antonio, ora è il capotecnico di Aleix Espargaró, pilota di MotoGp dell’Aprilia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la giornalista è laureata in Scienze della comunicazione e, dopo una parentesi radiofonica, ha iniziato a lavorare in televisione, prima a MarcaTv (dopo il trasferimento a Madrid) poi a Sky Italia, in una trasmissione motociclistica. Dal 2022 segue la Formula Uno per Dazn.