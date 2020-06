Fedez e Nicolò Zaniolo: collaborazione ufficiale, il rapper curerà l'immagine del calciatore della Roma

Ora è ufficiale: c'è l'accordo tra Nicolò Zaniolo e la Doom Entertainment, la società di Fedez. Il cantante e manager milanese, marito di Chiara Ferragni, si ritrova così a gestire per la prima volta l'immagine di un calciatore professionista. Il giovane e talentuoso attaccante della Roma avrebbe firmato un accordo biennale, con opzione per il rinnovo della collaborazione.

Leggi anche: Lavezzi e la quarantena extra lusso: in tre mesi ha speso un milione e mezzo di euro. Ecco come





Mi fa piacere che lui sia il nostro primo nuovo acquisto: è un vero emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo che è. È esattamente questa la visione che avevamo quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo rivela la Gazzetta dello Sport. La Doom Entertainment si occupa di creare e distribuire contenuti digitali e, con, la società ha l'occasione di far breccia anche nello sport e in prospettiva futura., attraverso la società, curerà l'immagine del 21enne calciatore della Roma, in particolare sui social.», ha spiegato