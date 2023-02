Fedez, serata alcolica con Vessicchio: vino e pistole giocattolo. «Io in hangover, il maestro freschissimo»

Serata di bagordi per Fedez e tutto il suo gruppo di lavoro sanremese, compreso il maestro Beppe Vessicchio. Il rapper ha pubblicato su Instagram diverse stories in cui mostra il maestro bere vino in compagnia di tutti gli altri, mentre guardano ovviamente Sanremo. Finita la puntata però la serata degenera, complice forse qualche bicchiere di troppo, e parte una vera e propria guerra con delle pistole giocattolo.

Fedez mostra Vessicchio in una veste insolita, sempre elegante e composto, ma si presta a posare con mega occhiali da sole, tenendo in braccio la pistola spara palline. Non contento poi partecipa anche alla lotta, tra le risate di tutti gli altri ragazzi. In realtà il maestro prova a difendersi dalla pioggia di proiettili che a un certo punto della serata si scatena nella casa, la mega villa usata da tutta la crew nel corso della settimana del Festival. Divertito Fedez va da lui e non trattenendo le risate chiede: «Maestro tutto bene?», mentre Vessicchio si copre il volto.

Questa mattina poi l'aggiornamento sulla serata. Sempre nelle storie Fedez spiega: «Ieri abbiamo fatto serata e io sono più in hangover del maestro, il maestro è freschissimo stamattina, io sono un po' provato» E accanto a lui un Vessicchio in splendida forma che si lascia scaldare dal tiepido sole di febbraio che conferma: «Io sto benissimo».