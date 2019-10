Fedez senza Chiara ma con Cara Delevingne: «Ho detto a mia moglie che andavo a prendere le sigarette»

Fedez e Cara Delevingne insieme per un evento speciale. Quando su Instagram è apparsa la foto del duo senza la Ferragni i followers del cantante si sono sbizzarriti. Qualcuno ha scritto «da Chiara a Cara è un attimo» o «La pagherai Cara». Lo stesso Fedez si è lasciato andare a un post ironico: «Ho detto a mia moglie che andavo a comprare le sigarette...».

I due sono i testimonial della missione Space Selfie targata Samsung e si sono visti in occasione del lancio dell'iniziativa. A uno sguardo poco attento potrebbe sembrare che nella foto abbracciata a Fedez ci sia Chiara Ferragni, ma la coppia si è separata momentaneamente per impegni di lavoro.

«Collezioni top model come figurine», ha scritto un altro utente riferendosi alle precedenti foto con Gigi Hadid. «Meglio tua moglie però», gli ha fatto notare qualcun altro. Chiara non ha mostrato segni di gelosia dimostrandosi sicura e diplomatica come sempre. A volte un po' di sana ironia costa poco.

Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre, 13:17

