Fedez e i regali di Natale più brutti e assurdi: lo scambio con amici e colleghi è imperdibile

Una serie di scene assolutamente esilaranti per Fedez. Su Instagram Stories, il cantante ha rivelato di aver organizzato, anche quest'anno, una cena di Natale molto particolare con amici e collaboratori.

Fedez, insieme ad amici e collaboratori, ogni anno decide di 'riciclare' regali di Natale poco graditi o 'scartati'. Il risultato va oltre l'immaginabile e lo dimostrano i filmati pubblicati dal cantante su Instagram Stories: «Ogni anno, a Natale, ricicliamo regali brutti e ce li regaliamo a vicenda».

C'è il rapper Ceskiello, ad esempio, che ha ricevuto in regalo del lievito madre. Un dono decisamente insolito, come tutto ciò che viene mostrato dopo. Una collaboratrice di Fedez riceve in regalo dei dischetti struccanti d'ovatta, mentre un altro amico riceve delle orecchie di coniglio e un altro ancora, addirittura, un paio di calzettoni uniti ancora dall'antitaccheggio.

La lista dei regali assurdi non finisce qui: un ragazzo riceve una confezione di assorbenti e pensa ad applicarli sulle ascelle per un utilizzo alternativo, mentre una ragazza ha trovato una maglietta di Ceskiello. Un'altra ragazza ha ricevuto un copriwater riutilizzabile, mentre un amico di Fedez invece si è 'aggiudicato' un paio di mutande (false) di Versace. Il top, però, viene raggiunto con una maglia di 'Paranoia Airlines', dove però, al posto del volto di Fedez, c'è quello di Francesco Facchinetti.

