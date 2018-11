Fedez in... Paranoia: Milano tappezzata con la sua faccia, il motivo è bellissimo

Si chiama Paranoia Airlines: questo il titolo del nuovo disco di Fedez. L’annuncio è in giornata con il classico post su Instagram, ma ancora prima Fedez ha infatti deciso di tappezzare mezza città di Milano con enormi cartelloni che riportavano il titolo e la cover dell’album. Tanto che lo stesso cantante e la moglie Chiara Ferragni scherzano sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei maxi cartelloni che pubblicizzano disco e tour 2019 di Fedez compare nella centralissima zona di piazza Gae Aulenti a Milano e copre mezzo. La Ferragni fa vedere che fin da casa loro, distante in linea d'aria qualche chilometri, il cartellone si vede benissimo.Note, quindi, che le date del nuovodiche scatterà a marzo e nel mese di aprile lo vedrà esibirsi a Roma e Milano in due concerti ravvicinati che già si preannunciano sold out.