Fedez operato al San Raffaele, come sta dopo l'intervento. L'ipotesi non confermata e il post di Chiara Ferragni

Fedez è stato operato. Il cantante, conduttore tv e produttore, è ricoverato da ieri al reparto solventi del San Raffaele di Milano, lo stesso polo sanitario che assieme alla moglie Chiara Ferragni aveva sostenuto durante la prima ondata Covid con la raccolta fondi per la terapia intensiva d'emergenza allestita nelle prime fasi della pandemia. È proprio la Ferragni a rompere il silenzio confermando (la notizia dell'intervento è stata anticipata da Libero) che il marito è in ospedale ma che «sarà presto a casa», ha annunciato postando una foto della festa con Fedez, Vittoria e Leone.

Nella foto pubblicata sul suo account Instagram, seguito da 26,6 milioni di follower e in parallelo su quello di Fedez, la famiglia è ritratta attorno a una torta a tre piani personalizzata, con dei pupazzetti e tante decorazioni colorate. Poi altre foto di baby Vittoria. Poi in una stories una canzone. «Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata».

Migliaia i commenti di amici e fan gli auguri per la piccola e per papà Federico Lucia. Lo stesso rapper 32enne aveva annunciato nei giorni scorsi in una commovente storia su Instagram - dove non era riuscito a trattenere le lacrime - di avere un problema grave di salute ma, per questioni di riservatezza, non aveva spiegato quale malattia avesse e nemmeno a quali cure sarebbe stato sottoposto. Ma era tornato sull'argomento con un post in cui diceva che lo aspettava «una giornata importante». E non si riferiva al compleanno della figlia. Nel reparto di via Olgettina, ad accompagnare e assistere ieri Fedez anche la moglie e la mamma dell'artista. Non troverebbe conferma l'ipotesi, rimbalzata in giornata, che il cantante è stato operato all'addome.

«Forza Fedez», tantissimi i messaggi di sostegno arrivati in questi giorni da Emma a Levante e Luciano Sangiorgi, da Laura Boldrini a Matteo Salvini, da Mara Venier a Antonella Clerici e Simona Ventura, da Carolyn Smith a Vittorio Feltri. Ieri Mauro Corona a Carta Bianca si è commosso: «Io darei un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male», le emozionanti parole collegamento con la Berlinguer martedì sera. Non sono mancanti, poi, i messaggi da parte dei fan. «Ti vogliamo bene Federico, non sarai mai solo», «Ce la farai perché sei un Leone e avrai la tua Vittoria».

Fedez ha sconvolto i suoi fan comunicando di aver scoperto di essere malato. Non aveva specificato la patologia, ma è stato chiaro da subito quanto la questione fosse delicata: «Faccio questo video per esorcizzare nella speranza che possa far bene anche a me — aveva detto — Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo, il che comporta un percorso importante, un percorso che mi sento anche di raccontare».

Poi un nuovo messaggio, dal quale si intuiva che martedì sarebbe accaduto qualcosa: «Domani per me sarà una giornata importante - scriveva - Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale». E un pensiero ai figli Leone e Vittoria: «Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo». Leone ha compiuto quattro anni lo scorso 19 marzo. I due fratellini ieri hanno passato una giornata spensierata con la zia Valentina, la sorella della mamma, come si vede dai video pubblicati nelle stories di Instagram.

