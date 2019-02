​Fedez: «Ho chiesto un selfie a Obama in palestra, ma ha detto no»

di Alessio Esposito

Un'avventura surreale quella vissuta da Fedez San Francisco e prontamente raccontata ai suoi follower su Instagram. Il rapper - in America per la presentazione del nuovo smartphone della Samsung - ha incontrato in palestra l'ex presidente Barack Obama e non è riuscito a trattenersi dal chiedergli un selfie. Ma qualcosa non è andato come si aspettava: «Gli ho detto "Sorry, can I take a picture with you?" - ha raccontato Fedez nelle stories - Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano e mi dice "no"».L'ex giudice di X Factor ha spiegato: «Stamattina mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c'è Obama che fa la cyclette. E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta da fare era quella di prendere il cellulare e urlare "foto, foto, foto!". Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità».Le considerazioni finali di Fedez sono tutte da ridere: «Questa è un po' la cosa bella dell'America, che ti possono succedere cose come queste. Mentre in Italia il massimo che può accadere è trovarti di fianco a Toninelli che fa spinning, o trovare Salvini che fa il vocalist a Jesolo, che non è neanche così tanto improbabile».