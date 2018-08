Fedez hot, lato b in vista in barca con Chiara Ferragni e lo youtuber Luis Sal

­čŹĹ­čŹĹ­čŹĹ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 15, 2018 at 9:46 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre fervono i preparativi per il real matrimonio che si terrà a Noto il 1° settembre, la futura signorae il rapper continuano a godersi la loro lunghe vacanze.Il giudice di XFactor e la fashion blogger stanno trascorrendo il periodo pre nozze a Ibiza in compagnia del piccolo Leone e di un folto gruppo di amici.Mentre solcava le acque dell’isola delle Baleari su uno yatch Fedez ha deciso di scattarsi e postare su instagram una foto sdraiato a prua assieme alla Ferragni e al noto Youtuber Luiss, con il particolare che i due maschietti hanno il lato b in vista...