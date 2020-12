Fedez in Lamborghini regala 1000 euro a 5 sconosciuti: tra i fortunati un senzatetto e una cameriera

Fedez in Lamborghini regala 1000 euro a 5 sconosciuti: il video in versione Babbo Natale. Fedez che consegna a mano 1000 euro per festeggiare il Natale è l'evento incredibile che ha coinvolto cinque sconosciuti presi a caso. Tra i fortunati, scelti dal popolo della rete sulla piattaforma Twitch, ci sono rappresentanti di categorie sociali fortemente penalizzate dall'emergenza Covid e persone incontrate per strada. Parafrasando una famosa pubblicità si potrebbe dire "Mille euro al primo che incontro".

Il cantante è andato in giro con la sua Lamborghini per regalare pacchetti con mille euro in contanti a cinque persone diverse. I soldi erano stati donati dai fan del cantante sul canale Twitch e la consegna è avvenuta in diretta social. Sul canale Twitch, infatti, è lecito fare donazioni economiche, ma sono stati gli stessi followers a scegliere a quali lavoratori far recapitare i cinquemila euro raccolti. Il regalo è toccato a un rider, un senzatetto, un artista di strada, una cameriera del Mcdrive e un volontario.

Una sorpresa che permetterà a queste persone di trascorrere un Natale più sereno. «Ha scelto tutto la mia chat... In due mesi, sono stati raccolti cinquemila dollari, che io ho deciso di arrotondare a cinquemila euro. La chat ha scelto di donarli a cinque persone diverse, a cinque categorie diverse: un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario», ha spiegato Fedez. «Ce l’abbiamo fatta, ci abbia messo tre orette. È stato veramente estenuante, ma è stato bello», ha detto poi dopo la serata. Increduli e felici le reazioni dei fortunati.









