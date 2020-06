Fedez e Jennifer Aniston: «Ci scambiamo messaggi, ecco com'è cominciata»

Tra Fedez e Jennifer Aniston sembra essere nata una simpatia. I due non si sarebbero scambiati solo dei like ai post, ma come racconta il marito di Chiara Ferragni di tanto in tanto si scrivono dei messaggi privati. «Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo», svela Fedez nell’intervento a Radio DeeJay. Nella chiacchierata con Linus, si parla soprattutto del nuovo brano in uscita, "Bimbi per strada".

E sulla svolta nella sua carriera musicale dichiara: «Mi sono messo a scrivere, mi sono preso i miei tempi. Ho iniziato un processo di scrittura, non significa che abbia smesso di far musica anche per un anno e mezzo non è uscito nulla. Tendenzialmente, la routine mi uccide, anche quella musicale. Ho cercato di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima».

Ad aver cambiato la sua vita e la sua musica è stata la paternità. Il cantante milanese è diventato genitore da poco più di due anni del piccolo Leone e guarda quello che gli capita e che lo circonda con occhi diversi. «Sono successe tante cose nella mia vita. Diventare padre cambia le prospettive, ho imparato tanto dalle batoste che ho preso e sono cambiate le priorità».

