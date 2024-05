Fedez, Garance Authié canta e balla la canzone su Chiara Ferragni. Lui approva, ma i fan no: «Una scatola di cereali sottomarca»

Una reazione inaspettata quella di Garance Authié dopo l'uscita del brano di Fedez con Emis Killa, dal titolo "Sexy Shop". La modella francese, che è stata vista mano nella mano con il rapper tra i paddock al Gran Premio di Montecarlo lo scorso weekend, ha pubblicato un video Tiktok che non è passato inosservato ai fan dei Ferragnez. Anzi, la reazione della modella sta generando un'ondata di vicinanza a Chiara Ferragni. Il video di Garace Authié è stato ripubblicato anche da Fedez nelle sue Instagram stories con l'aggiunta di un emoji con le mani alzate.

Il video

La modella francese ha pubblicato un video Tiktok mentre canta e balla la canzone scritta da Fedez (con riferimenti espliciti a Chiara Ferragni, una canzone che chiude il cerchio di una relazione, come citato nel brano, «infinita che poi è finita»).

Garance Authié, come se non ci fosse alcun riferimento in particolare, balla proprio sulle note dei versi «dici che sono sono un bugiardo ma per te io non cambio», la frase che Fedez ha scritto nelle sue Instagram stories come presunta frecciatina a Chiara Ferragni.

I commenti

Numerosi sono stati i commenti di supporto dei fan di Chiara Ferragni al video. «Una ragazzina di 20 anni, adesso è carica ma siamo tutte dalla parte di Chiara». E ancora: «Lei è una bambina. Una scatola di cereali sottomarca». Fedez invece, oltre ad aver pubblicato il video nelle sue Instagram stories, ha commentato il video della modella con l'aggiunta di un cuore rosso.

Chi è Garance Authié

Garance Authié, classe 2004, è una modella francese bionda dagli occhi azzurri ed è appassionata di danza ed equitazione. La 20enne è stata avvistata con Fedez (con il quale ha 14 anni di differenza) mano nella mano a Montecarlo: il presunto flirt sarebbe iniziato lo scorso marzo. La modella sta studiando presso la IE Business School di Madrid, cioè l'Università con specializzazione in management e finanza.