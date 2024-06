Fedez, nuova frecciatina su Instagram: «Prima o poi vedrò il tuo cadavere passare. Il male è come un boomerang»

«Sono in riva al fiume ad aspettare perché prima o poi lì vedrò il tuo cadavere passare. E le parole scivolano come sul vetro, il male è come un boomerang, prima o poi ti ritorna indietro». Fedez pubblica nelle sue Instagram stories il testo della canzone “Ti vorrei dire”. Un brano che si trova nell'album “Penisola che Non c'è” uscito nel 2010. E subito, viste le parole e il periodo che sta affrontando a causa della separazione dalla moglie Chiara Ferragni, molti fan hanno pensato che fosse un messaggio cifrato per l'imprenditrice digitale e i suoi amici.

La canzone

Dopo mesi di silenzi, movimenti social, interviste, frecciatine, avvistamenti pericolosi e una nuova canzone, Fedez ha scelto di fare un tuffo nel passato.

Il rapper dopo l'uscita di Sexy shop, il suo nuovo brano in collaborazione con Emis Killa, ha deciso di pubblicare il testo di una sua vecchia canzone dal significato motivazionale. Un brano con una vibrazione che induce a non perdere la speranza perché «la forza sta in chi si rialza». Ed è proprio così che probabilmente Fedez si sente a causa della separazione con Chiara (e non è così sereno come spesso appare).

Nel testo però ci sono anche parole molto dure che farebbero pensare a una nuova frecciatina, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni, verso gli amici di Chiara Ferragni: «Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli.Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro».

Il weekend

Il rapper nelle ultime ore ha pubblicato foto e video che mostrano momenti di relax in spaggia e alcuni scorci di una casa in piscina in Toscana. In alcuni video si sentono anche le voci dei suoi figli Leone e Vittoria. Anche Chiara Ferragni ha trascorso il weekend tra giri in bicicletta e passeggiate sul lungo mare. L'imprenditrice infatti ha soggiornato in un hotel luxury della perla della Versilia con un gruppo di amici. I fan della coppia stanno già impazzendo a causa dei rumor sul possibile incontro tra i due. Anche un anno fa Fedez e Chiara avevano trascorso un weekend in famiglia durante il primo weekend di giugno. Coincidenza o tradizione?