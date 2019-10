Fedez e la foto in costume con Luis Sal, il dettaglio hot non sfugge ai fan. Chiara Ferragni reagisce così

Fedez e la foto in costume con Luis Sal, ai fan non sfugge il dettaglio hot. Chiara Ferragni reagisce così. Il rapper milanese ha postato su Instagram due scatti che lo ritraggono in costume accanto allo youtuber e amico inseparabile Luis Sal .

La didascali della gallery è ironica: «Foto profilo di Whatsapp». Nella prima immagine Fedez e Luis Sal non trattentono il respiro - sfoggiando in ogni caso addominali da capogiro - mentre nel secondo scatto tirano indietro la pancia, con un risultato tutto da ridere. Ma ad attrarre l'attenzione dei fan è un particolare.

«Luis Sal ha i capezzoli più grandi di Fedez», scrive una follower. E ancora: «No, è Fedez ad averli piccoli». Questione di punti di vista insomma, ma alle fan questa differenza tra i due artisti fa sorridere molto. Arriva anche il commento alle foto di Chiara Ferragni. Prima posta l'emoticon con la gocciolina di sudore e poi, in un secondo commento, gli occhi innamorati per Fedez. Come a dire: «Mio marito è sempre il più bello».

Ultimo aggiornamento: 15:08

