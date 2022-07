Fedez e Chiara Ferragni, nuova Ferrari da sogno: prima volta al volante

La passione per i motori di Fedez è ormai cosa nota. E su Instagram il rapper milanese, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha voluto informare tutti i suoi follower del nuovo gioiellino entrato nel parco auto dei Ferragnez. Sulle storie su Instagram compare un Fedez emozionato nella prima prova di una nuovissima Ferrari.

Il racconto social

L'emozione per Fedez è palpabile già dall'ascensore di casa Ferragnez. La moglie Chiara Ferragni riprende i momenti di concitazione, prima della prova al volante della nuova auto. «Fede proverà la macchina nuova... senza incidentarla», racconta ai fan la Ferragni e Fedez aggiunge: «Si spera, non credo di essere capace di guidarla», apparendo anche un po' teso. E i follower attendono di scoprire che macchina sarà. Ma l'euforia e l'agitazione giocano brutti scherzi a Fedez che nelle storie successive svela di aver dimenticato le chiavi in casa. E dopo anche uno scherzo della moglie all'uscita dell'ascensore, finalmente tutti scoprono di che macchina si tratta. Il rombo del motore anticipa le parole dei due sposi e Fedez compare al volante di una Ferrari, della quale, però, non sappiamo il modello. Chiara Ferragni chiede al marito «Com'è?» e Fedez, impegnato alla guida, replica: «Molto bella».

La passione per i motori

Tutti lo conoscono Fedez come un rapper e un influencer, ma in realtà è anche un grande appassionato di motori, come d’altronde molti altri artisti italiani. In passato non ha mancato di mostrare, anche sui suoi account social, le sue auto. Il suo parco auto conta diversi bolidi: una porsche bianca, una BMW X7 e soprattutto l'auto che, indubbiamente, riesce a trasmettergli più emozioni. La Lamborghini Huracan è sicuramente quella che fa battere il cuore di Fedez più forte, ma adesso troverà una degna rivale nella Ferrari misteriosa che quasi sicuramente svelerà nei prossimi giorni.