La felpa di Fedez in vendita su eBay a 12 mila euro il rapper blocca i fan

. In occasione dell'uscita del suo ultimo disco" Fedez si è più volte mostrato sui social insieme alla moglie e ai loro amici con delle felpe a tema. Si tratta di una capsule collection di abbigliamento e accessori, prodotti da, disegnati dalla coppia, e regalati a chi acquista il disco negli store e online. Ovviamente in poco tempo, complice anche il fatto che note influencer l'hanno indossata, è diventata il capo del momento e tutti la desiderano.C'è chi però ha pensato di creare un piccolo business, certo non proprio legale. Su eBay, infatti, la griffatissima felpa, è stata messa in vendita anche a 12 mila euro, complice il fatto che verranno date fino ad esaurimento scorte. Fedez però non ha accettato questa truffa e ha prontamente fatto sapere ai suoi fan che non sarà necessario fare follie simili perché regalerà lui stesso le felpe. Per tamponare il fenomeno Fedez ha deciso di riaprire la vendita della collezione associata al disco, garantendo quantità illimitate: «Preferisco regalarvele io che andare a spendere 200 euro su Ebay. Non comprate un c***o su Ebay e voi che rivendente non ha senso perché ve le regalo io».Bisognerà solo aspettare 15 giorni, ma a fronte delle cifre da record è un'attesa che si può affrontare. Però la cosa è andata oltre, le vendite si sono impennate e il rapper ha dovuto fare un piccolo appunto, specificando che non potranno essere prodotte all'infinito.