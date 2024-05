Fedez, il due di picche di Tony Effe: «Ci ha provato con me ma ho detto no»

«C'eravamo tanto (amati oppure odiati?...)». Difficile a dirlo. Su una cosa non ci piove: Fedez ha ricevuto un bel due di picche da Tony Effe. A rivelarlo è stato proprio quest'ultimo durante un'intervista a Radio 105 per la promozione del suo nuovo brano in collaborazione con Gaia Gozzi, dal titolo "Sesso e samba", candidato come una vera hit estiva. Il re della trap ha dichiarato senza peli sulla lingua di non aver voluto collaborare con Fedez.

Le parole di Tony Effe

I feat di Tony Effe sono stati molti: da Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza, Ghali, Tedua, Rose Villain a Emma.

Insomma tanti tranne Fedez.«C'è stato un rifiuto? Anche a livello caratteriale, magari - ha chiesto il conduttore a Tony Effe -. Con chi è successo?». Dopo qualche secondo di silenzio, Tony Effe non ci ha pensato due volte a svelare il nome.

«Con Fedez - ha risposto lapidario -. Lui ci ha provato con me. Ma io avevo il pezzo con Gaia e quindi non l'ho fatto». Insomma un rifiuto chiaro e tondo. «Si potrebbe sintetizzare così: Fedez ci ha provato con Tony Effe - ha ironizzato il conduttore durante l'intervista -. Un periodo proprio fortunato per Fedez».

Ed ecco dunque svelato il motivo per cui Fedez ha smesso di seguire tempo fa Tony, i rumors parlavano di "problemi di donne", la verità è molto più semplice: l'ex di Chiara Ferragni ha unfollowato il collega dopo il rifiuto.

LA REAZIONE DI GAIA MI STA MANDANDO AL CREATORE pic.twitter.com/q0dJNBr8XJ — ᴍɢ🪼 (@voltoincognito) May 28, 2024

Il singolo con Gaia

Tony Effe e Gaia stanno spopolando con "Sesso e samba", accompagnato dal video diretto da Attilio Cusani. Una canzone proclamata come summer hit 2024. Nella videoclip un incredibile corpo di ballo ha trasformato il cantiere abbandonato nel luogo perfetto dove fare musica. Insomma, un brano tutto da cantare e ballare.