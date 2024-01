Fedez, colazione "al bacio" con Paloma. E Chiara Ferragni ancora non si vede: crisi confermata?

Fedez continua a essere molto attivo sui propri profili social e, nonostante lo scandalo dei pandori che riguarda la moglie Chiara Ferragni, lui cerca di fare divertire come sempre i suoi follower. Il rapper ha pubblicato due video molto simpatici con la cagnolina Paloma che è l'ultima arrivata in casa Ferragnez e che è anche molto affettuosa nei confronti dei padroni. Nel frattempo, le voci di una crisi tra Fedez e Chiara non si placano, anche se, i particolari non sono sfuggiti ai fan.

La storia Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato due nuove storie sul proprio profilo Instagram: sta facendo colazione con una bella tazza di caffè e, a un certo punto, arriva la cagnolina Paloma a fargli le feste e a leccargli la faccia. Il rapper si lascia fare le coccole dalla tenera golden retriever che, però, appena vede che il padrone si gira per dargli un bacino, si toglie con un'espressione quasi "offesa". Fedez, quindi le chiede: «Ti sei offesa?». Infine, il papà di Leone e Vittoria pubblica un'ultima storia in cui mostra ai follower che Paloma non si era arrabbiata, anzi, si è andata ad accoccolare proprio accanto a lui che le chiede: «Cosa ci fai qua?».

La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Da giorni, sui social e sul web, continuano a rincorrersi voci di una presunta crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez che sarebbe dovuta al grande stress vissuto in questo periodo. I due non si sono esposti in merito ma i fan, in queste ultime storie Instagram pubblicate dal rapper, hanno notato due particolari che farebbero intendere che tra i due non ci sia alcun nuvolone nero. Il primo è che Fedez beve dalla tazza di Chiara, quella che lei ha personalizzato facendo la collaborazione con una nota marca di macchinette per caffè.

Il secondo indizio sarebbe, invece, la vistosa fede che il cantante indossa all'anulare sinistro: di solito, in tempi di crisi, tutto ciò che ricorda il partner si toglie o si evita. Quindi... crisi smentita?