Fedez, sorpresa ai fan: concerto in strada tra la folla, ecco dove

Probabilmente era nata come una normale cena per festeggiare il successo del nuovo singolo «La Dolce Vita», o magari era già tutto programmato da giorni. Ma la sorpresa organizzata da Fedez a tutti i suoi fan è stata davvero un successo. Il rapper milanese, in compagnia dell'inseparabile moglie Chiara Ferragni e dei compagni di avventura Tananai e Mara Sattei, si è esibito a Chinatown a Milano in un concerto live dopo cena.

Poco prima di cena, Fedez sulle sue storie Instagram ha annunciato una «sorpresonaaa» per tutti i suoi follower. «Appuntamento fissato alle 23:30 in piazza» e in tanti sono accorsi a un appuntamento al buio senza sapere cosa sarebbe accaduto.

Poi la diretta chiarificatrice a pochi minuti dall'appuntamento: «A breve canteremo 'La Dolce Vita' qui in piazza», inquadrando la folla in delirio. Sono bastate pochi ore, infatti, per radunare una folla di fan per assistere all'evento.

Fedez ha trasformato la strada in palcoscenico e, accolto dall'affetto dei fan che lo hanno letteralmente circondato, si è esibito ballando e cantando live insieme a Tananai e Mara Sattei sulle note del suo ultimo successo «La Dolce Vita», che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate 2022. Il rapper, armato di bastone per selfie, ha ripreso l'evento e lo ha poi postato tra le sue stories su Instagram.

E per chi non è di Milano? Nessuna paura: Fedez ha pensato anche ai fan lontani. Chi non è riuscito a partecipare al live, infatti, lo ha potuto seguire in diretta Instagram sul profilo di Fedez. Il 28 giugno Fedez tornerà sul palco in piazza Duomo assieme a J-Ax, l’amico con cui si è da poco riconciliato, per un concerto benefico organizzato come omaggio a Milano.

