Fedez, maxi cicatrice dopo la visita di controllo: «Non c'è nulla di brutto se è stato il coraggio a causarla»

Fedez non ha paura a mostrarsi debole, a volte in difficoltà. È questa la vera forza del rapper milanese, che in serata ha postato una foto davanti allo specchio con la cicatrice sulla pancia dovuta all'intervento per il tumore operato due settimane fa: «Non c'è nulla di brutto se è stato il coraggio a causarla», ha scritto su Instagram.

Nelle storie, invece, ha informato i follower della visita di controllo a cui si è sottoposto in giornata postando una foto insieme a quelli che ha definito «la mia gang di chirurghi preferita».

Piano piano Fedez sta tornando alla vita di tutti i giorni, sostenuto dall'amore della sua Chiara Ferragni e dai figli Leone e Vittoria: solo l'altro ieri la coppia aveva postato foto di un pomeriggio di relax assoluto con i figli al parco Sempione nel cuore di Milano. Presto racconterà di più della sua malattia (come ha promesso lui stesso) per cercare di dare un aiuto a chi soffre dello stesso problema. «Mi basterà sapere di averne aiutato anche solo uno per essere soddisfatto», aveva detto.

