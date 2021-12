Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Leone e Vittoria per ora stanno bene»

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. Ad annunciarlo direttamente loro due con alcune storie su Instagram: «Come potrete facilmente intuire, io e Chiara siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I bambini, non si sa come, sono negativi».

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un anno insieme: tra parole...

I Ferragnez dal salone del loro appartamento a Milano raccontano come affronteranno l'isolamento con Leone e Vittoria in casa: «Dobbiamo indossare le mascherine tutto il giorno anche se non possiamo mantenere più di tanto la distanza perché dobbiamo accudirli. Siamo asintomatici e stiamo bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene. Speriamo continui così. Teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda».

Ferragnez: positivi con bambini negativi, dateci consigli

Poi rivolgendosi ai loro follower, hanno chiesto qualche consiglio, specialmente con la situazione in cui si trovano loro: cioè positivi in casa ma con bambini negativi. «Se avete qualche esperienza simile diteci come avete fatto e grazie dei consigli. La cosa positiva è che siamo asintomatici - ha concluso - e probabilmente se non ci fossimo testati sempre non lo avremmo mai saputo, tutte le persone vaccinate che sto sentendo sono come noi, asintomatici o con sintomi molto blandi. In bocca al lupo a tutti».

Alla fine Fedez chiude con una battuta: «Piccolo bilancio di questa situazione: il lato positivo è che farò il Capodanno a casa che è una conquista personale; il lato tragicomico è che non ho una vita sociale eppure eccomi qua; il lato rottura di c... è stare tutto il giorno con le mascherine in casa».

Via dalle vacanze di Natale per Vittoria

Il giorno della vigilia di Natale i due avevano dovuto far rientro a Milano d'urgenza perché Vittoria, che come hanno confermato entrambi è negativa, aveva la febbre e non si era sentita bene: «Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo - avevano raccontato - per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo. Ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA