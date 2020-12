Fedez e la foto col pancione di Chiara Ferragni: «Sesto mese». Ma i fan notano un dettaglio: «Si vede...». Una foto buffa per annunciare l'ingresso di Chiara Ferragni nel sesto mese di gravidanza. Così Fedez ha festeggiato il traguardo familiare, facendosi immortalare in un riuscitissimo esperimento fotografico che ritrae il suo volto sul corpo in dolce attesa della moglie.

Tantissime le reazioni divertite alla foto, e tra i fan più attenti c'è chi ha notato un dettaglio: nello specchio alle spalle dei ferragnez si vede chi ha scattato la foto. I fan non hanno dubbi, si tratta della nonna.

