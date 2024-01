Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Lo sfogo del rapper: «Quante stron*ate»

Non sono state settimane facili per Chiara Ferragni e Fedez. Lei è stata indagata per truffa aggravata dopo il pandoro gate, mentre lui cerca di tenersi alla larga da polemiche sui social, fallendo più volte, soprattutto dopo la critica a Myrta Merlino e ai giornalisti di Pomeriggio 5 appostati sotto casa sua. La coppia non è apparsa più sui social insieme e hanno deciso di trascorrere i giorni dopo le feste di Natale e Capodanno separati. Chiara ha portato i bambini per un po' di relax sulla neve con la mamma Marina di Guardo e la sorella Valentina Ferragni, mentre lui è rimasto a Milano per allenarsi e continuare la registrazione del suo podcast Muschio Selvaggio.

C'è chi parla di crisi coniugale e le voci si sono fatte sempre più insistenti, ma Fedez ha deciso di replicare una volta per tutte alle insinuazioni.

Lo sfogo di Fedez

Dopo alcuni giorni in cui si parlava solo della possibile crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, il rapper ha deciso di rompere il silenzio e di dar voce al suo sfogo. «Mamma mia quante stro*ate che scrivete», ha scritto Federico sotto un post su Instagram che riportava la notizia della crisi e di pesanti liti in casa Ferragnez.

Saranno solo rumors? Oppure un fondo di verità c'è? Intanto secondo quello che rivela Chi, il rapper non sarebbe contento della strategia di comunicazione adottata dalla moglie e dal suo team, collaboratori che ritiene in parte responsabili del pandoro gate.