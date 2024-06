Fedez, per il divorzio da Chiara Ferragni sceglie gli stessi avvocati di Ilary Blasi: dal mantenimento alle strategie social, cosa succederà

Fedez, stando a quanto riporta il settimanale Novella 2000, avrebbe scelto per il divorzio da Chiara Ferragni gli stessi avvocati di Ilary Blasi nel processo contro Francesco Totti. Si tratta di Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, mentre la Ferragni si è affidata a Daniela Missaglia.

Le voci (smentite) sugli alimenti

Dopo che si è vociferato di una cifra interessante per gli alimenti (40mila euro al mese) nella causa di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, il legale Daniela Missaglia che rappresenta l’influencer ha chiarito smentendo “le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della signora Chiara Ferragni".

Come riportato dal Messaggero il rapper e la ex avrebbero intenzione di chiudere la separazione consensualmente per il bene dei figli Leone e Vittoria. Per tutelare il più possibile i bambini della coppia, Chiara e Fedez vorrebbero evitare scontri in tribunale.

Cinque anni fa le nozze

La nuova vita di Chiara Ferragni

Il matrimonio celebrato a Noto è durato 5 anni. La storia d’amore tra il rapper che aveva chiesto la mano all’influencer sul palco durante un concerto all’Arena di Verona e l’imprenditrice digitale più cliccata d’Italia aveva fatto sognare milioni di fan.

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Forte Dei Marmi, il buen retiro per i fine settimana di primavera lontana dalla città. Chi è abituato a vederla negli hotel di lusso della Versilia dice che quest’anno è visibilmente più abbacchiata, nonostante i sorrisi che sfodera sui social, e che la sua crew è notevolmente ridotta. Si dice anche che, a differenza dei soggiorni precedenti, ora sia “pagante”.

I figli levati dai social

Nella causa di divorzio i social hanno un ruolo di primo piano. Per i Ferragnez è partito il veto alla pubblicazione del volto dei loro figli, mentre Francesco Totti e Ilary «avrebbero deciso di cancellare le foto dei loro nuovi compagni. I legali di entrambe le parti avrebbero consigliato ai loro assistiti di godersi la vita privata lontano da occhi indiscreti». Decisione che, in questo caso, potrebbe essere legata al fatto che, nel processo, c’è anche in ballo l’elemento dell’addebito: il giudice si troverà a dove decidere «la colpa» del divorzio tra i due.