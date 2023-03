Fedez, capelli rasati a zero e addio al biondo platino: nuovo look dopo il periodo difficile

Fedez cambia look. Dal biondo platino che ha portato negli ultimi mesi il cantante ha deciso di tornare al suo colore naturale e lo ha fatto rasandosi i capelli molto corti. Il cambio radicale del rappert lo ha mostrato lui stesso nelle sue instagram stories, dove in un piccolo video di pochi secondi mostra il cambiamento repentino.

Il crollo psicologico

Ultimamente Fedez ha raccontato ai suoi followers di non aver vissuto un momento semplice della sua vita. Dopo aver ignorato alcuni malesseri legati al trauma della diagnosi del tumore, ha assunto psicofarmaci che gli hanno causato degli effetti collaterali molto forti e che lo hanno portato ad allontanarsi dai social e a non essere molto presente per la sua famiglia. Il periodo critico è stato confermato dalla moglie Chiara Ferragni che ha ammesso di essersi sentita a volte schiacciata da tutte le responsabilità.

Nuovo look

Ora le cose sembrano andare meglio, ma forse per sottolineare questa rinascita, Fedez è voluto partire dai capelli. Ad assistere al cambio di look è stata Vittoria che dalle storie del papà non sembra però molto convinta del cambiamento di Fedez. La piccola, in procinto di uscire, guarda quasi con sospetto il padre, per poi però dargli un bacio affettuoso e un abbraccio.