Chiara Ferragni, acqua Evian a 8 euro. Fedez su Instagram: «Io ho la banana brandizzata»

L'acquaa 8 euro a bottiglia fa discutere. Dopo le polemiche suiper il prezzo di vendita dell'acqua Evian griffata da, il maritoha deciso di rispondere attraverso il proprio profilo Instagram. Nelle stories ha pubblicato diversi video in cui mostra una banana con su scritto "Chiara Ferragni". Il rapper ironizza affermando: «Ci ho messo 10 minuti per riempirla di stelline e brandizzarla, quindi la vendiamo a 25 euro».Fedez, che in questo momento si trova negli Stati Uniti con Chiara e il piccolo Leone, ha poi spiegato che il prezzo della bottiglia Ferragni non è stato deciso da lei, ma è semplicemente il costo standard dell'acqua Evian. Un modo per mettere fine alle polemiche di ieri, con un po' di ironia e creatività.