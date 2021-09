Federica Pellegrini a Verissimo: «Sono pronta a diventare mamma, è il momento giusto»

Federica Pellegrini si sente pronta a diventare mamma. «Fino all'Olimpiade c'era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla», ha spiegato nella prima puntata di Verissimo che andrà in onda domenica alle 16.30 su Canale 5. La campionessa parla per la prima volta in tv dopo l'addio al nuoto annunciato al termine delle Olimpiadi di Tokyo. «Mi sto avvicinando all'idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva», spiega. «È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina».

Federica Pellegrini si sente pronta a diventare mamma. «Fino all'Olimpiade c'era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla», ha spiegato nella prima puntata di Verissimo che andrà in onda domenica alle 16.30 su Canale 5. La campionessa parla per la prima volta in tv dopo l'addio al nuoto annunciato al termine delle Olimpiadi di Tokyo. «Mi sto avvicinando all'idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva», spiega. «È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina».

Pellegrini, la storia d'amore con il compagno Matteo Giunta

A coronare una carriera costellata di successi, c'è stata anche l'ufficializzazione dell'amore con il compagno e allenatore Matteo Giunta: «Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa».E a Silvia Toffanin che le chiede se sia l'uomo giusto, Federica Pellegrini non ha dubbi: «Matteo è la persona migliore che conosco».

La confessione sugli attacchi di panico

Non solo vittorie, ma anche un lato nascosto fatto di stress e aspettative troppo alte che spesso creano dei problemi di salute agli atleti professionisti: «Noi atleti spesso siamo visti come dei robot che non sbagliano mai e preparati a tutto, ma non è vero. L'Olimpiade porta un livello di stress psicofisico altissimo che non tutti reggono». Una tematica che sta molto a cuore alla nuotatrice che non hai mai nascosto di soffrire di attacchi di panico: «Li ho tenuti sotto controllo, anche se non passano mai del tutto. Impari a conviverci e a combatterli, ma ci sono sempre», conclude la Pellegrini.

